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В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 03 вересня 2022 07:00
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні 3 вересня прогнозуються дощі у більшості регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 3 вересня, погода у більшості областей Україні буде дощовитою. При цьому очікується ще більший спад температур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, 3 вересня дощі пройдуть на заході та в центрі країни, а також у деяких східних та південних областях. На півночі України буде сухо, але пахмурно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 7-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +6 +9, вдень +16 +19 градусів;
  • на заході вночі +7 +12 градусів, а вдень +17 +20;
  • у східних областях вночі +9 +12, вдень +23 +25 градусів;
  • на півдні країни вночі +13 +16 градусів, а вдень +18 +24;
  • у центральних областях вночі +9 +11, вдень +18 +20 градусів.

В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Погода у столиці сьогодні буде сухою, але з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний з поривами до 10 м/с.

У Києві, як і в інших регіонах, сьогодні знову похолоднішає. Стовпчики термометрів вночі покажуть +8 +10, а вдень +17 +19 градусів.

В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень.

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