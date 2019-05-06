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В Україну повертаються дощі та грози

Новини » Суспільство    06.05.2019 - 08:00
В Україну повертаються дощі та грози
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві дощі з грозами, вдень до +17

Погода в Україні 6 травня 2019 в Україну повернуться дощі з грозами, сухо буде лише на сході країни, температура повітря вдень досягатиме +26. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни сьогодні сонячно та тепло, вдень від +20 до +26, вночі від +8 до +12. У центральних областях очікуються дощі з грозами, вдень від +15 до +24, вночі від +9 до +13. На півдні також прогнозуються опади, вдень від +17 до +21, вночі від +10 до +13. У Криму слід чекати дощі з грозами, вдень від +18 до +20 вночі від +9 до +11.

На заході України грозові дощі, вдень від +14 до +21, вночі від +7 до +12. У північних регіонах сьогодні пройдуть грозові дощі, вдень від +21 до +23, вночі від +9 до +11.

Погода в Украине на 5 травня 2019

Погода в Україні на 5 травня 2019

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 6 травня пройдуть дощі з грозами, вдень від +15 до +17, вночі від +10 до +12, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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