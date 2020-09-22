В Украину возвращается жара, но это еще не "бабье лето"

В Украину на этой неделе возвращается жара до 30 градусов. Но это повышение температуры нельзя назвать "бабьим летом".

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Владислав Билык, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Как отметил синоптик, обычно "бабьим летом" называют период теплой погоды после длительного холодного периода, но в Украине еще не было значительного снижения температуры.

"У нас "бабье лето" бывает по меньшей мере во второй половине октября. Сейчас не "бабье лето". Сначала должна метеорологическая осень наступить. У нас пока что продолжается метеорологическое лето", - сказал он.

По прогнозу Укргидрометцентра, теплая погода в Украине сохранится до конца недели. Ожидается повышение температуры до 25 градусов и выше, а на юге - до 30 градусов.

"В конце недели начинается смена погоды. Начиная с 25 сентября на западе, 26 числа - Правобережье, а 27 сентября - почти вся Украина. Ожидаются кратковременные дожди и температура снизится на 3-5 градусов", - сказал он.

Билык также отметил, что сейчас температура в Украине немного превышает норму. Но на выходных на востоке уже были заморозки. В воздухе в ночь на 20, на 21 и на 22 сентября температура опускалась до 1 градуса мороза в воздухе и до 4 градусов на почве.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла, что на 1-2 градусов выше средних многолетних значений.

Отметим, в начале сентября температура в Киеве превысила климатическую норму на 10 градусов.