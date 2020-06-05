В Украину возвращается тепло: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 5 июня улучшится, хотя еще будут идти дожди. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +23.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В большинстве областей, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Крымской и Запорожской, сегодня дождь.

В западных областях днем будет от +21 до 25 градусов тепла, а ночью +9 +14.

В центральных и северных областях температура ожидается от + 19 до +25. Ночью столбики термометров опустятся до +10 +14 градусов.

В южных и восточных областях наблюдаться погода от +21 до +26 градусов тепла. Ночью будет в пределах от +10 +15 градусов тепла.

Фото: погода в Украине на 5 июня (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +21 +24, а ночью +8 +12 градусов.

Фото: погода в Киевской области на 5 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, температура воздуха 7 июня будет достигать +30 градусов в некоторых регионах.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

Также вчера в Киеве объявили штормовое предупреждение