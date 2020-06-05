В Україну повертається тепло: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 5 червня покращиться, хоча ще йтимуть дощі. Температура повітря коливатиметься від +19 до +23.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У більшості областей, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кримської та Запорізькій, сьогодні дощ.

У західних областях вдень буде від +21 до 25 градусів тепла, а вночі +9 +14.

У центральних та північних областях температура очікується від + 19 до +25. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10 +14 градусів.

У південних та східних областях спостерігатися погода від +21 до +26 градусів тепла. Вночі буде в межах від +10 +15 градусів тепла.

Фото: погода в Україні на 5 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні буде йти дощ. Температура повітря вдень складе +21 +24, а вночі +8 +12 градусів.

Фото: погода в Київській області на 5 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, температура повітря 7 червня буде досягати +30 градусів у деяких регіонах.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

Також вчора у Києві оголосили штормове попередження