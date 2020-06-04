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Сильный ветер и гроза: в Киеве объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество     04.06.2020 - 14:57
Сильный ветер и гроза: в Киеве объявили штормовое предупреждение
Фото: гроза в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве предупреждают об І уровне опасности, желтом

Погода в Киеве в ближайший час резко ухудшится. Синоптики прогнозируют штормовой ветер и грозу.

Об этом сообщает прес-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

В Киеве предупреждают об І уровне опасности, желтом. Киевлянам советуют все окна плотно закрыть, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении.

Добавим, что сейчас в столице солнечно и тепло. С самого утра в центральной части Киева сухо, но был дождь на окраине города.

Напомним, последний месяц в Украине холодно и чуть ли не каждый день объявляют штормовое предупреждение. В частности, на этой неделе еще не было дня, когда не сообщали о дожде.

Впрочем, температура воздуха 7 июня будет достигать +30 градусов в некоторых регионах.

Как прогнозируется, в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

Вместе с тем, климатологи заявили, что этот май стал самым холодным с начала века

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ПогодаШтормовое предупреждение
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