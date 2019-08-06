В Украину возвращается 30-градусная жара

Погода в Украине 7 августа улучшится по всей территории страны, температура воздуха поднимется до +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Сообщается, что прохладный воздух будет только на востоке.

"В среду самый свежий воздух ожидается на востоке Украины, + 24+26 градусов. В большинстве областей подскочат градуса к жаре, + 25+30 градусов", - отметила синоптик.

Она также сообщила, что в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода.

"В центральных областях, на юге и востоке будет сухо и солнечно. Ветер будет дуть с юго-запада, предполагается умеренным, разве что в западных областях будет сильнее. В четверг в большинстве областей Украины жара усилится, а вот на западе немного ослабнет", - написала Диденко.

По ее словам, в Киеве 7 августа ожидается +26+28 градусов и также может быть дождь и гроза.

Напомним, 6-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщало РБК-Украина, погода в Украине сегодня улучшится по всей территории страны, кроме западной части, температура воздуха поднимется до +27.

Также синоптик Наталья Диденко писала, что со вторника, 6 августа, в Украину возвращается жара. Она также проинформировала, что в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. По ее словам, в Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода.