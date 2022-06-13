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Украину на войне защищают добровольцы из 55 стран

Фото: иностранные добровольцы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Добровольцы из 55 стран мира приехали защищать Украину на войне против Российской Федерации. Больше всего американских и британских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Интернационального легиона обороны Украины Дамьена Магру на брифинге.

"У нас есть представители более 50 стран и гражданств, 55 были последние (данные - ред.). У нас есть представители стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", - сказал он.

Магру добавил, что больше всего добровольцев из США и Великобритании, дальше идут поляки и канадцы. Также многие военные из стран Балтии и северных стран, например, из Финляндии.

Напомним, так называемый суд "ДНР" "приговорил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины, к смертной казни. ООН считает, что так называемый "приговор" является военным преступлением.

Кроме того, на войне России против Украины погиб бывший британский военный. Он защищал Северодонецк.

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