В Украину вернутся заморозки: прогноз на сегодня

Погода в Украине в пятницу, 20 декабря, сохранит тенденцию на снижение температуры воздуха, лишь местами ожидается до +11 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня, по прогнозу украинских синоптиков, погода в Украине будет облачной с прояснениями и прохладной. Температура воздуха начнет спадать, в восточных, центральных и северных областях термометры покажут от +4 до +7 градусов. На юге и западе днем температура будет колебаться от +6 до +9 градусов, местами столбики термометров поднимутся до +10...+11.

Ночью ожидаются заморозки до -1...-2 градусов на востоке, севере и в центре. В западных и южных областях ночью прогнозируют от +1 до +3. Также небольшие заморозки возможны в Закарпатской и Черновицкой областях.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня также похолодает. Температура днем в столице опустится до +4...+6 градусов. Ночью ожидаются небольшие заморозки до -1 градуса. Возможен юго-восточный ветер, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 декабря в Киеве был установлен температурный рекорд. Синоптики зафиксировали температуру в 15,2 градусов, что на что на 3,7 градусов выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.