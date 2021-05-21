В Украину вернутся грозовые дожди: синоптики назвали дату

Ожидается, что сегодня и завтра в областях будет сухо и солнечно. Только в субботу будут небольшие дожди во Львовской области. Температура воздуха днем в эти дни будет колебаться от +17 до +23.

Однако, 23 мая часть Украины накроют грозовые дожди. Они будут в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях.

Температура воздуха в воскресенье будет колебаться от +19 до +25.