В Україну повернуться грозові дощі: синоптики назвали дату

Грозові дощі повернуться в Україну 23 травня. Вони накриють західні, північні, Київську, Черкаську, Вінницьку та Житомирську області.
Очікується, що сьогодні та завтра в областях буде сухо та сонячно. Тільки у суботу будуть невеликі дощі у Львівській області. Температура повітря вдень в ці дні буде коливатись від +17 до +23.
Втім, 23 травня частину Україну накриють грозові дощі. Вони будуть в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях.
Температура повітря у неділю буде коливатись від +19 до +25.
Нагадаємо, сьогодні в Україну прийшло потепління. Синоптики прогнозують, що відійдуть грозові дощі, але ненадовго.
Зазначимо, Україна зараз перебуває у полі зниженого тиску, що спричиняє дощі та грози. Вже у п'ятницю-суботу, 21-22 травня, дощі припиняться, але значного потепління не очікується.