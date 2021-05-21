В Україну повернуться грозові дощі: синоптики назвали дату

Очікується, що сьогодні та завтра в областях буде сухо та сонячно. Тільки у суботу будуть невеликі дощі у Львівській області. Температура повітря вдень в ці дні буде коливатись від +17 до +23.

Втім, 23 травня частину Україну накриють грозові дощі. Вони будуть в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях.

Температура повітря у неділю буде коливатись від +19 до +25.