В Украину вернулся Коломойский

Бизнесмен Игорь Коломойский прилетел в Украину после почти двухлетнего отсутствия. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил журналист программы "Схеми" Михаил Ткач в своем Telegram-канале.

По информации журналиста, самолет, на борту которого находился Коломойский, прилетел в аэропорт Днепра из Тель-Авива в 2:30 ночи в четверг, 16 мая.

"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет.

По информации источников, этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский", - написал Ткач.

Он добавил, что Коломойский не был в Украине с июня 2017 года. Все это время он проживал в Швейцарии и Израиле.

Издание theБабель написало, что бизнесмен лично подтвердил редакции свой приезд в Украину

Напомним, ранее действующий президент Украины Петр Порошенко предостерегает от "реванша" олигархических сил и заявил, что ограничение влияния олигархов будет одним из "самых больших вызовов" для Владимира Зеленского.