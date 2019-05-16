В Україну повернувся Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський прилетів в Україну після майже дворічної відсутності. Як інформує РБК-Україна, про це повідомив журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач у своєму Telegram-каналі.

За інформацією журналіста, літак, на борту якого перебував Коломойський, прилетів в аеропорт Дніпра з Тель-Авіва в 2:30 ночі в четвер, 16 травня.

"О 02:30 з Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає. За інформацією джерел, цим літаком прилетів олігарх Ігор Коломойський", - написав Ткач.

Він додав, що Коломойський не був в Україні з червня 2017 року. Весь цей час він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.

Видання theБабель написало, що бізнесмен особисто підтвердив редакції свій приїзд в Україну

Нагадаємо, раніше чинний президент України Петро Порошенко застеріг від "реваншу" олігархічних сил і заявив, що обмеження впливу олігархів буде одним з "найбільших викликів" для Володимира Зеленського.