В Украину вернулись похолодание и грозовые ливни

Погода в Украине 24 мая резко ухудшилась. В западных, северных, центральных областях, днем в Полтавской и Сумской областях значительные дожди.
Кроме того, в Киевской области 24 мая ночью значительные дожди, местами гроза (I уровень опасности, желтый).
В Киеве 24 мая ночью значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
На сайте УкрГидрометцентра указано, что температура воздуха в западных и северных областях - 16-18 градусов тепла, в центре - 17-20 градусов. На юге и востоке страны - 21-26 градусов.
Ночью на западе - 6-8 градусов тепла, на севере - 10-12 градусов, в центре, на востоке и на юге - 11-13 градусов.
Напомним, предварительные расчеты УкрГидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться.
Отметим, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.