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В Україну повернулись похолодання та грозові зливи

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 09:10
В Україну повернулись похолодання та грозові зливи Фото: в Україні різко погіршилась погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 24 травня різко погіршилась. У західних, північних, центральних областях, вдень в Полтавській та Сумській областях значні дощі.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, у Київській області 24 травня вночі значні дощі, місцями гроза ( I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві 24 травня вночі значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні температура повітря в західних і північних областях - 16-18 градусів тепла, в центрі - 17-20 градусів. На півдні та сході країни - 21-26 градусів.

Вночі на заході - 6-8 градусів тепла, на півночі - 10-12 градусів, у центрі, на сході та на півдні - 11-13 градусів.

Нагадаємо, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися.

Зазначимо, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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