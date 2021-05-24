В Україну повернулись похолодання та грозові зливи
Погода в Україні 24 травня різко погіршилась. У західних, північних, центральних областях, вдень в Полтавській та Сумській областях значні дощі.
Крім того, у Київській області 24 травня вночі значні дощі, місцями гроза ( I рівень небезпечності, жовтий).
У Києві 24 травня вночі значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).
На сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні температура повітря в західних і північних областях - 16-18 градусів тепла, в центрі - 17-20 градусів. На півдні та сході країни - 21-26 градусів.
Вночі на заході - 6-8 градусів тепла, на півночі - 10-12 градусів, у центрі, на сході та на півдні - 11-13 градусів.
Нагадаємо, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися.
Зазначимо, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.