В Украину вернулись максимум полмиллиона заробитчан, - социолог

По данным ассоциации работников, в Украину вернулись максимум 450-500 тыс. лиц. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова в интервью РБК-Украина.

Либанова отметила, что вернулись те, кто не имел надежного статуса в стране временного пребывания, другие - остались там. Она считает, что, когда границы откроются, то большинство из них снова поедут обратно.

"Я на днях общалась с ассоциацией заробитчан, они анализировали данные от наших пограничников и пограничников Польши, которая является крупнейшим потребителем нашей рабочей силы. По их оценкам, вернулись максимум 450-500 тысяч человек. То есть о миллионах и говорить нечего", - рассказала она.

Либанова рассказала о зарплате за рубежом и в Украине

"Я бы измеряла разницу не в абсолютных цифрах, а в процентах: 300-400 евро от зарплаты в 1000 евро - это одно, а от зарплаты в 3000 - совсем другое. Так вот, мне кажется, что при разнице в 25-30%, скорее всего, человек останется здесь. Если разница будет больше, то скорее поедет на заработки", - отметила она.

Напомним, Кабинет министров готов к переговорам со странами Европейского союза, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках.

До этого глава МИД Дмитрий Кулеба назвал нелогичной отправку украинцев на заработки за границу в связи с ситуацией с коронавирусом.