За добу в Україну повернулися понад 560 громадян, усіх відправили на домашню самоізоляцію

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Підвищеної температури у прибувших українців не зафіксували

Минулої доби понад 560 українців прибули евакуаційними рейсами до аеропорту "Бориспіль". Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зазначається, що під час температурного скрінінгу прикордонники не виявили підвищеної температури у жодного з громадян. Також від пасажирів не надходило скарг на погане самопочуття.

"У ході паспортного контролю прикордонники перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку "Дій вдома", який усі без виключення пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома", - повідомили у МВС.

Понад 560 громадян України прибули до «Борисполя» минулої доби Всі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру... Опубліковано МВС України Неділя, 10 травня 2020 р.

У кінці квітня президент Володимир Зеленський заявив, що повернення українців буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а всі пасажири зможуть вибрати, як будуть проходити обсервацію. Ті, хто матимуть смартфони, зможуть пройти обо’язкову самоізоляцію у себе в помешканнях за допомогою мобільного додатку "Дій вдома".

Раніше Міністерство інфраструктури оприлюднило графік спеціальних рейсів з 26 міст світу, якими українці зможуть повернутися додому внаслідок пандемії коронавірусу.

У рамках евакуаційної кампанії сьогодні мають відбутись три останні рейси - з Індії, Китаю та Німеччини.