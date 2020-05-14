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В Украину из Турции Египта и ОАЭ вернулось еще 400 граждан

Новости » Общество     14.05.2020 - 12:06
В Украину из Турции Египта и ОАЭ вернулось еще 400 граждан
Иллюстративное фото (УНИАН)

Пассажиров с повышенной температурой тела обнаружено не было

В международном аэропорту “Борисполь” за минувшие сутки пограничники оформили на въезд более 400 пассажиров, которые прилетели из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Однако, лиц с повышенной температурой тела обнаружено не было.

Как отмечается, почти все граждане, которые прибыли обязались установить мобильное приложение "Дий вдома" и находиться в самоизоляции по указанным в нем адресам. Двое пассажиров, которые этого не сделали - согласились на обсервацию.

Всего за последние 24 часа на въезд и на выезд с Украины было оформлено почти 16 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину в связи с пандемией коронавируса эвакуировали еще более 470 человек. Аэропорт "Борисполь" принял три эвакуационных рейсы из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия).

Также РБК-Украина сообщало, что авиаперевозчики, Министерство иностранных дел и Мининфраструктуры работают над тем, чтобы определить страны, из которых начнется возобновление международного авиасообщения.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратыЕгипетТурцияБориспольавиасообщениеукраинцыКоронавирус
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