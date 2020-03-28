В Украину за сутки вернулись более 37 тысяч человек

В течение последних суток более 37 тысяч украинцев вернулись из-за границы домой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Отмечается, что число вернувшихся в Украину людей значительно увеличилось. Сутками ранее в Украину вернулись 18 тысяч граждан.

"Больше всего наши соотечественники вчера возвращались прибыв к границе без транспортных средств. Именно поэтому в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей, которые ожидали пересечения границы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в аэропорту "Борисполь" за сутки было оформлено 5,5 тысячи украинцев, которые вернулись в Украину почти 30 рейсами.

В Госпогранслужбе утверждают, что у 39 тысяч человек измерили температуру и провели опрос о состоянии здоровья. У двоих зафиксировали повышенную температуру.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тысяч человек. Выявлено двух граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украину из Германии за последние дни вернулись почти 5 тыс. украинских граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы, пройдут обсервацию.

Отметим, 27 марта Украина закрыла границы на въезд для всех граждан. Президент Владимир Зеленский заявил, что о гражданах, которые остались за границей, будут заботиться дипломаты.