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В Україну за добу повернулися понад 37 тисяч осіб

Новини » Коронавірус   

Вчора український кордон на в'їзд і виїзд в цілому перетнули майже 49 тисяч осіб

Протягом останньої доби понад 37 тисяч українців повернулися з-за кордону додому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держприкордонслужби.

Зазначається, що число людей, які повернулися в Україну значно збільшилося. Добою раніше в Україну повернулися 18 тисяч громадян.

"Найбільше наші співвітчизники вчора поверталися прибувши до кордону без транспортних засобів. Саме тому в пунктах пропуску суміжних країн фіксувалося значне скупчення людей, які очікували перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в аеропорту "Бориспіль" за добу було оформлено 5,5 тисячі українців, які повернулися в Україну майже 30 рейсами.

У Держприкордонслужбі стверджують, що у 39 тисяч осіб виміряли температуру і провели опитування про стан здоров'я. У двох зафіксували підвищену температуру.

"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я понад 39 тисяч осіб. Виявлено двох громадян України з підвищеною температурою тіла. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання Covid-19 не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україну з Німеччини за останні дні повернулися майже 5 тис. українських громадян після закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 17 тисяч громадян України, яких повернуть з-за кордону, пройдуть обсервацію.

Відзначимо, 27 березня Україна закрила кордон на в'їзд для всіх громадян. Президент Володимир Зеленський заявив, що про громадян, які залишилися за кордоном, будуть дбати дипломати.

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