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За последние дни из Германии вернули почти 5 тыс. украинцев, - посол

Новости » Общество     28.03.2020 - 02:06
За последние дни из Германии вернули почти 5 тыс. украинцев, - посол
Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

Всего выполнили 25 рейсов

В Украину из Германии за последние дни вернулись почти 5 тыс. украинских граждан после закрытие границ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Отмечается, что всего было совершено около 25 специальных авиарейсов.

"Только что из Берлина провели два спецрейсы SkyUp на Киев, один завтрашний удалось перенести на сегодня. В общем, украинской дипломатии удалось за последние дни организовать 25(!) авиарейсов для эвакуации, которыми домой из Германии вернулись 4920 сограждан", - написал Мельник.

РБК-Украина писало, что за сутки, 25 марта, в Украину из-за коронавируса из-за границы вернулись более 13 тысяч граждан, 492 из которых прибыли в Украину специальными авиарейсами. В частности, 129 украинцев эвакуировали из Италии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы, пройдут обсервацию.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что эвакуационные самолеты, которые вылетели из других стран 27 марта, смогут завершить рейс, несмотря на закрытие границы в Украине.

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