В Украину за сутки вернулись более 16 тысяч человек

В Украину за минувшие сутки, 28 марта, из-за границы в связи с коронавирусом вернулись более 16 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

По данным пограничников, всем гражданам, которые возвращались в Украину, были проведены температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья. Все лица были осведомлены о коронавирусе и дали согласие на самоизоляцию.

"Среди украинцев, которые 28 марта вернулись из-за границы, более 5,7 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Почти 3,5 тысячи украинцев пограничники оформили в аэропорту "Борисполь". Эти граждане прибыли 21 специальным авиарейсом", - рассказали в ГПСУ.

Кроме того, вчера на выезд из Украины были оформлены 5,3 тысячи иностранных граждан.

"На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл в пункты пропуска пешком", - добавили в службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев сегодня прибыл специальный поезд из Москвы, который эвакуировал украинцев из России. Поезд встретили военные и люди в защитных костюмах. У украинцев, вернувшихся в Украину, измеряли температуру.