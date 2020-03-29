В Україну за добу повернулися понад 16 тисяч осіб

В Україну за минулу добу, 28 березня, з-за кордону через коронавірус повернулися понад 16 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

За даними прикордонників, всім громадянам, які поверталися в Україну, було проведено температурний скринінг та опитування про стан здоров'я. Всі особи були інформовані щодо коронавірусу та дали згоду на самоізоляцію.

"Серед українців, які 28 березня повернулися з-за кордону, більш як 5,7 тис. осіб прибули без власного транспорту. Майже 3,5 тисячі українців прикордонники оформили в аеропорту "Бориспіль". Ці громадяни прибули 21 спеціальним авіарейсом", - розповіли в ДПСУ.

Крім того, вчора на виїзд з України було оформлено 5,3 тисячі іноземних громадян.

"На сьогоднішній ранок на кордоні немає ні черг осіб, які подорожують власним транспортом, ні тих, хто прибув у пункти пропуску пішки", - додали у службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київ сьогодні прибув спеціальний потяг з Москви, який евакуював українців з Росії. Поїзд зустріли військові та люди в захисних костюмах. В українців, що повернулися в Україну, вимірювали температуру.