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В Украину спецрейсами вернулись еще почти 700 украинцев

Новости » Коронавирус   

Украинцы прибыли из Германии, Нидерландов, Египта и Британии

За минувшие сутки, 8 мая, в Украину вернулись почти 700 украинцев, которые застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Вчера в международный аэропорт "Борисполь" прибыли специальные эвакуационные рейсы из Гамбурга (Германия), Франкфурта (Германия), Амстердама (Нидерланды), Шарджа (Египет) и Лондона (Британия).

"В обязательном порядке стражи границы провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что за минувшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд более 13 тысяч граждан.

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Напомним, ранее сообщалось, что 7 мая в Украину из-за границы вернулись почти 800 граждан. Украинцев эвакуировали рейсами из Копенгагена, Аликанте, Милана и двумя авиарейсами из Мадрида.

Также РБК-Украина писало, что турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines эвакуировал из Аргентины 9 украинских граждан. Украинцев специальным авиарейсом доставили в Стамбул, откуда они после выполнения карантинных требований вернутся в Украину.