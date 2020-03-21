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Польша создаст гуманитарный коридор для эвакуации украинцев

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 14:10
Польша создаст гуманитарный коридор для эвакуации украинцев
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Украинцы смогут вернуться домой через Польшу

Польша создаст гуманитарный коридор для эвакуации граждан Украины в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, соответствующих договоренностей удалось достичь во время телефонного разговора с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Договорились о создании так называемого гуманитарного коридора для украинцев, которые смогут от границы с Германией транзитом через Польшу вернуться на родину. Также очень благодарен польской стороне за включение украинских граждан в программу LOTdoDomu. Благодаря ей украинцы, находящиеся в других странах, смогут использовать рейсы авиакомпании LOT для перелета в Польшу", - написал Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что Германия разрешила авиатранзит для граждан Украины через аэропорты Берлина, Мюнхена и Франкфурта, выдвинув ряд условий. В частности, транзит должен состояться в течение 24 часов, необходимо иметь авиабилет на рейс в Украину, а также оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительно два поезда класса "Интерсити+" на 21 марта для вывоза граждан Украины из Польши. Поезда отправятся из Перемышля в 13:10 и 15:50.

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