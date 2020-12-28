Украину сегодня накроют дожди и мокрый снег

В понедельник, 28 декабря, в Украине ухудшится погода. Практически на всей территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем местами опустится до -3 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Без осадков будет лишь в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Во всех остальных регионах - дожди, местами мокрый снег.

Температура воздуха на западе составит +4+7 градусов днем, -1+1 ночью. В центре и на севере Украины столбики термометра покажут от -1 до +3 днем, и от -1 до -5 ночью. В восточных регионах ожидаются заморозки - днем -1-3, ночью -6-10 градусов. На юге страны температура будет колебаться от +4 до +8 градусов днем, от -1 до +3 ночью.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет дождливо, временами мокрый снег. Температура воздуха составит 0+2 градуса днем, -1-3 ночью.

Ранее РБК-Украина писало, что синоптики предупреждали о сильном ветре и гололедице на дорогах 28 декабря.

Также сообщалось, что в Украине на Новый год и Рождество погода будет аномально теплой и с дождями. Столбики термометров будут достигать +8… +15 градусов в новогоднюю ночь.