Україну сьогодні накриють дощі і мокрий сніг

У понеділок, 28 грудня, в Україні погіршиться погода. Практично на всій території країни очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура повітря вдень місцями опуститься до -3 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Без опадів буде лише в Харківській, Луганській і Донецькій областях. У всіх інших регіонах - дощі, місцями мокрий сніг.

Температура повітря на заході складе + 4 + 7 градусів вдень, -1 + 1 вночі. У центрі і на півночі України стовпчики термометра покажуть від -1 до +3 вдень, і від -1 до -5 вночі. У східних регіонах очікуються заморозки - днем ​​-1-3, вночі -6-10 градусів. На півдні країни температура буде коливатися від +4 до +8 градусів вдень, від -1 до +3 вночі.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні дощитиме, часом мокрий сніг. Температура повітря складе 0 + 2 градуси вдень, -1-3 вночі.

Раніше РБК-Україна писало, що синоптики попереджали про сильний вітер та ожеледиці на дорогах 28 грудня.

Також повідомлялося, що в Україні на Новий рік і Різдво погода буде аномально теплою і з дощами. Стовпчики термометрів сягатимуть + 8 ... + 15 градусів в новорічну ніч.