Украину сегодня накроют дожди

Погода в Украине в среду, 6 ноября, испортится, на западе и в северных областях пройдут дожди, температура воздуха местами поднимется до +22. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз во всех областях

По прогнозам украинских синоптиков, на западе Украины ожидаются сильные дожди с грозами, причем осадки будут продолжаться днем и ночью. В дневное время столбики термометров покажут от +12 до +20, ночью от +7 до +10. На севере днем до +19, а ночью до +11. При этом дожди в этих областях ожидаются днем.

В центральной части без осадков, днем до +19, ночью до +10. На востоке тоже сухо и малооблачно, температура воздуха поднимется до +17, ночью до +10. Теплее всего сегодня будет в Одесской области до +22, в целом в южных регионах сегодня преимущественно солнечно, днем до +22, ночью до +13.

Фото: погода в Украине

Прогноз в Киеве

В Киеве синоптики прогнозируют облачную погоду и кратковременные дожди. Днем температура будет колебаться от +17 до +19, ночью термометры покажут в пределах +9...+11. Ветер юго-западный, усилится до отметки 7-12 м/с. Дожди ожидаются в дневное время.

Фото: погода в Киеве и области

Напомним, синоптики на 6 ноября объявили штормовое предупреждение. В частности, по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ночью и утром пройдут сильные дожди.