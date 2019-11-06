Україну сьогодні накриють дощі

Погода в Україні у середу, 6 листопада, зіпсується, на заході і в північних областях пройдуть дощі, температура повітря місцями підніметься до +22. Про це повідомляє Український гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз у всіх областях

За прогнозами українських синоптиків, на заході України очікуються сильні дощі з грозами, причому опади триватимуть вдень і вночі. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +20, вночі від +7 до +10. На півночі вдень до +19, а вночі до +11. При цьому дощі в цих областях очікуються вдень.

В центральній частині без опадів, удень до +19, вночі до +10. На сході теж сухо і хмарно, температура повітря підніметься до +17, вночі до +10. Найтепліше буде в Одеській області до +22, у цілому в південних регіонах сьогодні переважно сонячно, вдень до +22, вночі до +13.

Фото: погода в Україні

Прогноз в Києві

У Києві синоптики прогнозують хмарну погоду і короткочасні дощі. Вдень температура коливатиметься від +17 до +19, вночі термометри покажуть в межах +9...+11. Вітер південно-західний, посилиться до позначки 7-12 м/с. Дощі очікуються у денний час.

Фото: погода в Києві та області

Нагадаємо, синоптики на 6 листопада оголосили штормове попередження. Зокрема, по всій країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а в Закарпатській та Івано-Франківській областях вночі та вранці пройдуть сильні дощі.