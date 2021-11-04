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В Украину с рабочим визитом прибыла помощница Блинкена

Автор: Александр Мороз

В Украину с рабочим визитом прибыла помощница государственного секретаря США Карен Донфрид. Визит проходит на фоне подготовки заседании Комиссии стратегического партнерства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.

"Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид сегодня находится с визитом в Киеве, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время в Вашингтоне пройдет заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США с участием глав внешнеполитических ведомств Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена.

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Соединенные Штаты Америки