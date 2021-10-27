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Кулеба отправится в США для встречи с Блинкеном

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Киев, Среда 27 октября 2021 11:03
Кулеба отправится в США для встречи с Блинкеном Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в Вашингтоне. Куда, соответственно, отправится министр иностранных дел Дмитрий Кулеба для встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.

"Дата определена, мы вскоре ее анонсируем совместно с США. Заседание состоится в Вашингтоне, соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену", - сказал Кулеба.

Он рассказал, что улетит в Штаты не один, с ним также отправятся представители разных министерств, ведомств Украины.

"Мы нацелены на максимальный результат. Завершаем проработку совместной обновленной Хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский именно на этом заседании", - резюмировал Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и США перепишут Хартию о стратегическом партнерстве.

Так, недавно заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе в бюро по вопросам Европы и Евразии Робином Данниганом, во время которой они обсудили подготовку заседания Комиссии стратегического партнерства под председательством главы МИД Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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