Кулеба отправится в США для встречи с Блинкеном
Заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в Вашингтоне. Куда, соответственно, отправится министр иностранных дел Дмитрий Кулеба для встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.
"Дата определена, мы вскоре ее анонсируем совместно с США. Заседание состоится в Вашингтоне, соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену", - сказал Кулеба.
Он рассказал, что улетит в Штаты не один, с ним также отправятся представители разных министерств, ведомств Украины.
"Мы нацелены на максимальный результат. Завершаем проработку совместной обновленной Хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский именно на этом заседании", - резюмировал Кулеба.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина и США перепишут Хартию о стратегическом партнерстве.
Так, недавно заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе в бюро по вопросам Европы и Евразии Робином Данниганом, во время которой они обсудили подготовку заседания Комиссии стратегического партнерства под председательством главы МИД Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном.