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До України з робочим візитом прибула помічниця Блінкена

Автор: Олександр Мороз

До України з робочим візитом прибула помічниця Державного секретаря США Карен Донфрід. Візит проходить на тлі підготовки засіданні Комісії стратегічного партнерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.

"Помічниця держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід сьогодні перебуває з візитом у Києві, щоб підтвердити наше стратегічне партнерство, прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України, а також співробітництво в напрямку євроатлантичної інтеграції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом у Вашингтоні пройде засідання Комісії з питань стратегічного партнерства України та США за участю глав зовнішньополітичних відомств Дмитра Кулеби та Ентоні Блінкена.

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