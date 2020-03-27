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В Украину за прошлые сутки прибыл 21 эвакуационный рейс

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 15:22
В Украину за прошлые сутки прибыл 21 эвакуационный рейс
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

По сравнение с предыдущим днем количество прибывших увеличилось на 500 человек

В Украину за прошлые сутки 26 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл 21 эвакуационный рейс. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Сообщается, что этими рейсами из разных стран вернулись около 4160 человек, среди которых 41 - иностранец.

"Стоит отметить, что за позапрошлые сутки, 25 марта, через аэропорт "Борисполь" в Украине вернулось более чем на 500 граждан меньше, что свидетельствует об увеличении желающих вернуться в Украину", - сообщили пограничники.

Также большое количество рейсов запланировано на сегодня. Пограничники отмечают, что все прибывшие пассажиры проходят температурный скрининг, заполняют анкеты о добровольной самоизоляции, а также проходят экспресс-тесты на коронавирус.

Ранее РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в страну вернулись более 18 тысяч украинцев. Вчера пограничники совершили более 27 000 пропускных операций, как на въезд, так и на выезд.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан.

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