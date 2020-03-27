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В Україні за минулу добу прибув 21 евакуаційний рейс

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 15:22
В Україні за минулу добу прибув 21 евакуаційний рейс
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

За порівняння з попереднім днем кількість прибулих збільшилась на 500 осіб

В Україну за минулу добу 26 березня в аеропорт "Бориспіль" прибув 21 евакуаційний рейс. Про це повідомили в Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що цими рейсами з різних країн повернулися близько 4160 осіб, серед яких 41 - іноземець.

"Варто зазначити, що за позаминулі добу, 25 березня, через аеропорт "Бориспіль" в Україні повернулося більш ніж на 500 громадян менше, що свідчить про збільшення бажаючих повернутися в Україну", - повідомили прикордонники.

Також велика кількість рейсів заплановано на сьогодні. Прикордонники відзначають, що всі прибулі пасажири проходять температурний скринінг, заповнюють анкети про добровільну самоізоляції, а також проходять експрес-тести на коронавірус.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу в країну повернулися більше 18 тисяч українців. Вчора прикордонники здійснили понад 27 000 пропускних операцій, як на в'їзд, так і на виїзд.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що влада закриють кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян.

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