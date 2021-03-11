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В Украину привезли еще одну индийскую вакцину. Не от коронавируса

Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения сообщает, что 9 марта по заказу министерства Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину вакцины для защиты детей от туберкулеза (БЦЖ). Они были закуплены за средства государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"450 тысяч доз вакцины уже в Украине... Безопасная и эффективная вакцина произведена Serum Institute of India, преквалифицирована ВОЗ. Это первая партия БЦЖ, поступившая в страну в этом году. Позже Украина получит еще 640 тысяч доз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЮНИСЕФ закупил вакцины на средства из остатков бюджета 2018 года.

В Минздраве обращают внимание, что прививки можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных, которые заключили соглашение с Национальной службой здоровья.

Напомним, в конце февраля стало известно, что в Украине в роддомах закончилась вакцина БЦЖ, и детей уже почти месяц не прививают от туберкулеза. Отмечалось, что у болгарской вакцины истек срок годности, а новую правительство так и не закупило.

Как писало РБК-Украина, в конце 2020 года Министерство здравоохранения инициировало увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом. Ее предлагали увеличить до 63 тысяч гривен.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВакцина
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