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В Україну привезли ще одну індійську вакцину. Не від коронавірусу

Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що 9 березня на замовлення міністерства Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну вакцини для захисту дітей від туберкульозу (БЦЖ). Вони були закуплені за кошти державного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"450 тисяч доз вакцини БЦЖ вже в Україні... Безпечна та ефективна вакцина вироблена Serum Institute of India, прекваліфікована ВООЗ. Це перша партія БЦЖ, що надійшла в країну цього року. Пізніше Україна отримає ще 640 тисяч доз", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ЮНІСЕФ закупив вакцини за кошти із залишків бюджету 2018 року.

У МОЗ звертають увагу, що щеплення можна зробити безоплатно в державних медичних закладах або приватних, які уклали угоду з Національною службою здоров’я.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що в Україні у пологових будинках закінчилася вакцина БЦЖ, і новонароджених вже майже місяць не щеплять від туберкульозу. Зазначалося, що у болгарської вакцини закінчився термін придатності, а нову уряд так і не закупив.

Як писало РБК-Україна, наприкінці 2020 року Міністерство охорони здоров'я ініціювало збільшення у 2021 році базової ставки за лікування хворих на туберкульоз. Її пропонували збільшити до 63 тисяч гривень.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина
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