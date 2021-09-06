В Украину пришло резкое похолодание: где будут заморозки

В Украину пришло резкое похолодание. УкрГидрометцентр прогнозирует заморозки 6-7 сентября в большинстве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Заморозки будут ночью 6-7 сентября, температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Такая погода будет в
Заморозки обойдут Закарпатье и южную часть страны.
Вместе с тем, 6-8 сентября в Одесской, Херсонской, Николаевской, 8 сентября и в Полтавской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.
Ранее сообщалось, что в Украину идет мощный антициклон. По температурным показателям ночи и дни постепенно будут становиться значительно холоднее.