UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину пришло резкое похолодание: где будут заморозки

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину пришло резкое похолодание. УкрГидрометцентр прогнозирует заморозки 6-7 сентября в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Заморозки будут ночью 6-7 сентября, температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Такая погода будет в

  • восточных,
  • юго-восточных областях.

Заморозки обойдут Закарпатье и южную часть страны.

Вместе с тем, 6-8 сентября в Одесской, Херсонской, Николаевской, 8 сентября и в Полтавской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

Ранее сообщалось, что в Украину идет мощный антициклон. По температурным показателям ночи и дни постепенно будут становиться значительно холоднее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине