В Украину пришло резкое похолодание: где будут заморозки

В Украину пришло резкое похолодание. УкрГидрометцентр прогнозирует заморозки 6-7 сентября в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Заморозки будут ночью 6-7 сентября, температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Такая погода будет в

восточных,

юго-восточных областях.

Заморозки обойдут Закарпатье и южную часть страны.

Вместе с тем, 6-8 сентября в Одесской, Херсонской, Николаевской, 8 сентября и в Полтавской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.