В Україну прийшло різке похолодання: де будуть заморозки

В Україну прийшло різке похолодання. УкрГідрометцентр прогнозує заморозки 6-7 вересня у більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Заморозки будуть вночі 6-7 вересня, температура повітря складе від 0 до +3 градусів. Така погода буде в
Заморозки оминуть Закарпаття та південну частину країни.
Разом з тим, 6-8 вересня в Одеській, Херсонській, Миколаївській, 8 вересня і в Полтавській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.
Раніше повідомлялось, що в Україну йде потужний антициклон. За температурними показниками ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими.