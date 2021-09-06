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В Україну прийшло різке похолодання: де будуть заморозки

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийшло різке похолодання. УкрГідрометцентр прогнозує заморозки 6-7 вересня у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Заморозки будуть вночі 6-7 вересня, температура повітря складе від 0 до +3 градусів. Така погода буде в

  • східних,
  • південно-східних областях.

Заморозки оминуть Закарпаття та південну частину країни.

Разом з тим, 6-8 вересня в Одеській, Херсонській, Миколаївській, 8 вересня і в Полтавській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

Раніше повідомлялось, що в Україну йде потужний антициклон. За температурними показниками ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими.

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