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Новое похолодание: в Украину идет мощный антициклон

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 12:32
Новое похолодание: в Украину идет мощный антициклон Фото: в Украину идет мощный антициклон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину идет мощный антициклон. По температурным показателям ночи и дни постепенно будут становиться значительно холоднее.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будет определять мощный антициклон, из-за которого существенных осадков не будет.

Завтра в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь; температура ночью +7+14, днем +13+18, на Закарпатье и юге страны +20+25.

Новое похолодание: в Украину идет мощный антициклон

В последующие двое суток преимущественно без осадков, только в воскресенье днем в северных областях и Карпатах местами небольшой дождь.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные.

Кроме того, синоптики рассказали, когда в Украину вернется 25-градусное тепло.

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