Новое похолодание: в Украину идет мощный антициклон

В Украину идет мощный антициклон. По температурным показателям ночи и дни постепенно будут становиться значительно холоднее.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будет определять мощный антициклон, из-за которого существенных осадков не будет.

Завтра в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь; температура ночью +7+14, днем +13+18, на Закарпатье и юге страны +20+25.

В последующие двое суток преимущественно без осадков, только в воскресенье днем в северных областях и Карпатах местами небольшой дождь.