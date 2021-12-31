В Украину пришло потепление. Прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украину пришло потепление. Синоптики прогнозируют "плюсовую" температуру в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня в западных областях ожидаются дожди, а во всех остальных регионах - дождь со снегом. Температура воздуха составит:

на западе днем +1+5, а ночью 0-2,

на севере днем +2-2, а ночью-2-6,

на востоке днем -2-4, а ночью -7-10,

на юге днем -1+3, а ночью -4-6,

в центре днем +2-2, а ночью -1-7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня снег с дождем. Температура воздуха днем составит 0+2, а ночью -1-3.