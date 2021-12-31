В Украину пришло потепление. Прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украину пришло потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Украину пришло потепление. Синоптики прогнозируют "плюсовую" температуру в западных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня в западных областях ожидаются дожди, а во всех остальных регионах - дождь со снегом. Температура воздуха составит:
- на западе днем +1+5, а ночью 0-2,
- на севере днем +2-2, а ночью-2-6,
- на востоке днем -2-4, а ночью -7-10,
- на юге днем -1+3, а ночью -4-6,
- в центре днем +2-2, а ночью -1-7.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня снег с дождем. Температура воздуха днем составит 0+2, а ночью -1-3.