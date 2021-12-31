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В Украину пришло потепление. Прогноз погоды на сегодня

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 06:00
В Украину пришло потепление. Прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину пришло потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину пришло потепление. Синоптики прогнозируют "плюсовую" температуру в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня в западных областях ожидаются дожди, а во всех остальных регионах - дождь со снегом. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +1+5, а ночью 0-2,
  • на севере днем +2-2, а ночью-2-6,
  • на востоке днем -2-4, а ночью -7-10,
  • на юге днем -1+3, а ночью -4-6,
  • в центре днем +2-2, а ночью -1-7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня снег с дождем. Температура воздуха днем составит 0+2, а ночью -1-3.

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