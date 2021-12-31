В Україну прийшло потепління. Прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україну прийшло потепління. Синоптики прогнозують "плюсову" температуру у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у західних областях очікуються дощі, а у всіх інших регіонах - дощ зі снігом. Температура повітря складе:

на заході вдень +1+5, а вночі 0-2,

на півночі вдень +2-2, а вночі -2-6,

на сході вдень -2-4, а вночі -7-10,

на півдні вдень -1+3, а вночі -4-6,

у центрі вдень +2-2, а вночі -1-7.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сніг з дощем. Температура повітря вдень складе 0+2, а вночі -1-3.