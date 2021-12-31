В Україну прийшло потепління. Прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україну прийшло потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні в Україну прийшло потепління. Синоптики прогнозують "плюсову" температуру у західних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні у західних областях очікуються дощі, а у всіх інших регіонах - дощ зі снігом. Температура повітря складе:
- на заході вдень +1+5, а вночі 0-2,
- на півночі вдень +2-2, а вночі -2-6,
- на сході вдень -2-4, а вночі -7-10,
- на півдні вдень -1+3, а вночі -4-6,
- у центрі вдень +2-2, а вночі -1-7.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні сніг з дощем. Температура повітря вдень складе 0+2, а вночі -1-3.