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В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 08:00
В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня Фото: потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 25 марта, в Украину пришло потепление. Температура воздуха во всех регионах поднялась, в Карпатах потеплеет даже до +11.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

Сегодня тепло и солнечно в большинстве регионов. В частности, в западных областях температура воздуха днем составит +6+11, а ночью +2-4. На севере и в центре страны +6+10, а ночью -1-3. В южных регионах тоже тепло, днем +6+10, а ночью +2+4.

В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня

Снег с дождем сегодня будет в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Крымской областях. На востоке передают днем +5+7, а ночью от 0 до -2.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня солнечно и тепло. Температура воздуха днем составит +7+9, а ночью от 0 до -2.

В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие сутки ожидается более весенняя. Однако в нескольких регионах еще будет идти мокрый снег.

Напомним, в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

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