UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украину пришло похолодание: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину пришло похолодание вместе с дождем. Только в некоторых регионах не будет дождя.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди накроют большинство регионов. Сухо будет только в Закарпатской, Черновицкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также в Крыму.

Температура воздуха на западе составит +14+17, а ночью +5+10. На севере страны днем будет +14+17, а ночью +7+10. В центральных и южных областях днем будет +14+20, а ночью +7+11. На востоке страны передают днем +19+21, а ночью +7+9.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня, по прогнозу синоптиков, также дождь. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +8+10.

Напомним, вчера в Киеве был объявлен первый уровень опасности.

Кроме того, в Карпатах объявили третий уровень опасности схода лавин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погодапохолодание