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В Украину пришло похолодание: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 08:00
В Украину пришло похолодание: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину пришло похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину пришло похолодание вместе с дождем. Только в некоторых регионах не будет дождя.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди накроют большинство регионов. Сухо будет только в Закарпатской, Черновицкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также в Крыму.

Температура воздуха на западе составит +14+17, а ночью +5+10. На севере страны днем будет +14+17, а ночью +7+10. В центральных и южных областях днем будет +14+20, а ночью +7+11. На востоке страны передают днем +19+21, а ночью +7+9.

В Украину пришло похолодание: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня, по прогнозу синоптиков, также дождь. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +8+10.

Напомним, вчера в Киеве был объявлен первый уровень опасности.

Кроме того, в Карпатах объявили третий уровень опасности схода лавин.

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