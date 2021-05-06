В Украину пришло похолодание: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украину пришло похолодание вместе с дождем. Только в некоторых регионах не будет дождя.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди накроют большинство регионов. Сухо будет только в Закарпатской, Черновицкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также в Крыму.

Температура воздуха на западе составит +14+17, а ночью +5+10. На севере страны днем будет +14+17, а ночью +7+10. В центральных и южных областях днем будет +14+20, а ночью +7+11. На востоке страны передают днем +19+21, а ночью +7+9.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня, по прогнозу синоптиков, также дождь. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +8+10.