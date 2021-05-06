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В Україну прийшло похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 08:00
В Україну прийшло похолодання: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україну прийшло похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україну прийшло похолодання разом з дощем. Тільки в деяких регіонах не буде дощу.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі накриють більшість регіонів. Сухо буде тільки в Закарпатській, Чернівецькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також в Криму.

Температура повітря на заході складе +14+17, а вночі +5+10. На півночі країни вдень буде +14+17, а вночі +7+10. У центральних та південних областях вдень буде +14+20, а вночі +7+11. На сході країни передають вдень +19+21, а вночі +7+9.

В Україну прийшло похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні, за прогнозом синоптиків, також дощ. Температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +8+10.

Нагадаємо, вчора в Києві було оголошено перший рівень небезпечності.

Крім того, у Карпатах оголосили третій рівень небезпеки сходження лавин.

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