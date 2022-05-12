В Украину снова пришли грозы: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 12 мая, в западных и северных регионах Украины ожидаются дожди с грозами. При этом в большинстве областей немного потеплеет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди накроют запад и север страны. На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Несмотря на осадки, на все территории Украины ожидается небольшое потепление. В среднем днем столбики термометров покажут от +20 до +28 градусов.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице, как на остальной территории области, прогнозируются дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-западный с порывами до 7-12 м/с. Ночью в Киеве и области столбики термометров покажут +7 +9 градусов, днем воздух прогреется до +25 +28 градусов.
Напомним, что ранее синоптики предупреждали о грозах в некоторых областях и Киеве.
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