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В Україну знову прийшли грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні на заході та півночі України очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 12 травня, у західних та північних регіонах України очікуються дощі з грозами. При цьому в більшості областей трохи потеплішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні грозові дощі накриють захід та північ країни. На решті території сухо з мінливою хмарністю. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Не дивлячись на опади, на всі території України очікується невелике потепління. В середньому вдень стовпчики термометрів покажуть від +20 до +28 градусів.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +7 +9, вдень +24 +27 градусів;
  • на заході вночі +8 +12 градусів, а вдень +25 +28;
  • у східних областях вночі +6 +8, вдень +21 +23 градусів;
  • на півдні країни вночі +7 +12 градусів, а вдень +25 +27;
  • у центральних областях вночі +7 +9, вдень +25 +27 градусів.

Погода в Києві та області

Сьогодні у столиці, як на решті території області, прогнозуються дощі з грозами. Вітер переважно південно-західний з поривами до 7-12 м/с. Вночі у Києві та області стовпчики термометрів покажуть +7 +9 градусів, вдень повітря прогріється до +25 +28 градусів.

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали про грози в деяких областях та Києві.

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