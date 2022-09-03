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В Украину пришла осенняя погода: ожидать ли возвращения тепла

Фото: погода в Украине будет осенней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"До середины месяца погода будет все же сентябрьская, осенняя с некоторыми колебаниями температуры. Максимальные температуры будут в пределах 15-20 градусов, на юге до 23-25 градусов", - сказала она.

По ее словам, ночная температура будет колебаться на более низком уровне - от 5 до 10 градусов, на юге и востоке - 8-13 градусов, на побережье морей - до 15-16 градусов. Прохладнее всего будет на западе и севере, где этой ночью термометры могут фиксировать 2-3 градуса тепла, в Черниговской и Сумской области - 1-2 градуса тепла в воздухе.

Голеня отметила, что в Украине уже чувствуется осень, "потому что температурный фон 15-18 градусов". В то же время дневная температура будет зависеть от облачности, и если будет солнце, то будет еще достаточно тепло.

"К концу месяца на севере и западе температур выше 25 градусов уже не будет. А на юге и востоке еще могут быть такие температуры", - сказала она.

Напомним, в ночь на пятницу, 2 сентября, на севере Украины наблюдались первые заморозки на почве. В ближайшие дни ночные температуры будут несколько выше.

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