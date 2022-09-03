В Україну прийшла осіння погода: чи очікувати повернення тепла

"До середини місяця погода буде все ж таки вереснева, осіння із деякими коливаннями температури. Максимальні температури будуть в межах 15-20 градусів, на півдні до 23-25 градусів", - сказала вона.

За її словами, нічна температура коливатиметься на більш нижчому рівні - від 5 до 10 градусів, на півдні та сході - 8-13 градусів, на узбережжі морів - до 15-16 градусів. Найпрохолодніше буде на заході та півночі, де цієї ночі термометри можуть фіксувати 2-3 градуси тепла, у Чернігівській та Сумській області - 1-2 градуси тепла в повітрі.

Голеня зазначила, що в Україні вже відчувається осінь, "тому що температурний фон 15-18 градусів". Водночас денна температура буде залежати від хмарності, і якщо буде сонце, то буде ще досить тепло.

"До кінця місяця на півночі та заході температур вище 25 градусів вже не буде. А на півдні та сході ще можуть бути такі температури", - сказала вона.