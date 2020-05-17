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Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС

Новости » Политика     17.05.2020 - 11:41
Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС
Фото: Максим Степанов (УНИАН)

В состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского Союза

Министерству здравоохранения поступило письмо от Еврокомиссии. В сообщении было указано, что Украину приняли в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, в состав этого комитета входят все ведущие страны ЕС.

"Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского Союза. Во время заседаний этого комитета рассматриваются, каким образом реагируют те или иные страны в отдельности и вместе на те вызовы, которые сейчас стоят перед этим миром, в том числе и перед Европейским Союзом... Я уверен это пойдет только на пользу Украины, и на пользу нашей системы здравоохранения", - сказал министр.

Напомним, Европарламент в пятницу, 15 мая, принял резолюцию с призывом к Еврокомиссии и Совета Европы сделать план восстановлению экономики после пандемии основой следующего семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 года.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ЕвросоюзУкраинакомитетМаксим Степанов
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